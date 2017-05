Fognini insulta al público de Madrid: "Qué ignorantes sois"

MUTUA MADRID OPEN

Fabio Fognini protagonizó la imagen polémica de la jornada del miércoles en el Mutua Madrid Open. El tenista italiano puso contra las cuerdas a Rafa Nadal, pero finalmente no pudo superar al español, que se llevó el encuentro en tres sets. Tan alta fue la tensión que Fognini estalló antes de realizó un saque. Después de que el juez de silla pidiese silencio tras los gritos de ánimo de la grada hacia Nadal, los micrófonos captaron a Fognini dirigiéndose así al público: "Qué panda de ignorantes sois, madre mía". El público respondió con un sonoro abucheo a las declaraciones del italiano. No es la primera salida de tono de Fognini, un tenista habitual a dejar imágenes cómicas y que en la final de Hamburgo de 2015 llegó a decirle a Nadal que "no le rompiese los huevos"